شاهد: ردة فعل محمد عبده الطفولية بعد طلب سارة دندراوي عدم مغادرة المسرح

أشعل الفنان محمد عبده مواقع التواصل بردة فعله الطفولية ، بعدما طالبت سارة دندراوي بعدم خروجه من المسرح.

وظهر محمد عبده في الفيديو على المسرح خلال مشاركته في أمسية بعنوان “ليلة عبدالرحمن بن مساعد” ضمن فعاليات موسم الرياض، وبجواره مقدمة الحفل سارة دندراوي الذي منعته بمزاح من مغادرة المسرح قائلة له: “أبو نوره ما هنخليك تمشي…لا”، ليأتي رد فعله طريفاً للغاية من خلال عقد ذراعيه بطريقة الأطفال مع نظره إلى الأرض.

ورحبت سارة دندراوي بمحمد عبده مرة أخرى، ثم دعت إلى المسرح كلاً من الفنان عباد جوهر وحسين الجسمي وأصالة من أجل أن يقدموا أغنية الختام التي حملت عنوان “مجد بلادنا”.