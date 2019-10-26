الليلة.. محمد رمضان يطرح أغنية "السلطان" على يوتيوب

يستعد الفنان محمد رمضان، لطرح أغنية جديدة تحت عنوان "السلطان"، مساء اليوم، السبت، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ويشار إلى أن "السلطان" إخراج حسام الحسيني، وإنتاج شركة روتانا، وتظهر الفنانة العراقية نور ستارز في الكليب بدور السلطانة، حيثيقوم محمد رمضان بدور السلطان ضمن أحداث الكليب.
ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان فيديو كليب "انساي" مع النجم المغربي سعد لمجرد والتي حققت نجاحًا كبيرًا عربيًا.
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