شاهد.. مي كساب تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

حرصت الفنانة مي كساب، على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية عقب وضعها مولودها الثالث، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر". "تويتر". وكتبت "كساب" في تدوينة عبر صفحتها قائلة: "الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه نوح محمد صلاح الشريف وصل بالسلامة شكرا لكل حد دعالي ربنا يرزق كل مشتاق. صلاح الشريف وصل بالسلامة شكرا لكل حد دعالي ربنا يرزق كل مشتاق. ويذكر أن كانت وضعت الفنانة مي كساب، صباح أمس، الجمعة، مولودها الثالث (نوح) من زوجها فنان المهرجانات أوكا.

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