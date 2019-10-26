يعرض نادي سينما الأطفال الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، فيلم ميكروباص للمخرج "بهاء عبد الوهاب" وفيلم زمبلك للمخرج محمد ربيع، مساء اليوم، السبت، بسينما الهناجر بدار الأوبرا، وذلك تحت إشراف قطاعشئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.
ومن المقرر ان تقام فعاليات النادي في تمام الثانية عشر ظهرآ بعرض الأفلام وبعض الفقرات الفنية التى يؤديها الأطفال المشاركينبالنادي، ومن بينهم عرض العروسة المريونيت التي تحكي قصص للأطفال وتقوم بأدائها الطفلة "لمار ياسر".
يذكر أن نادي سينما الأطفال يقيمة المركز القومي للسينما السبت الرابع من كل شهر بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، والدعوة عامة للأطفال لحضور فعاليات النادي .
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. عرض"ميكروباص وزمبلك" بنادي سينما الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.