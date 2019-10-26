أحمد الروبي "لم أخشى من مقارنة سقفة ب3 دقات"

صرح الفنان الشاب أحمد الروبي للوفد إنه لم يفكر في مقارنة " 3 دقات" بأغنية "سقفة" عند الشروع في كتابة الأغنية، فأغنية 3 دقات ظاهرة ناجحة في حد ذاتها، لذلك أتخذ قرار عدممقارنة الأغنية ب3 دقات حتى يستطيع كتابة وتلحين "سقفة".
أعرب الروبي أنه قرر تلحين أغنية ذات طابع بسيطة ومبهج وبكلمات معبرة عن الحالة المبهجة لمهرجان
الجدير بالذكر إن أغنية " سقفة " تم طرحها في ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، الأغنية من ألحان ، وكلمات أحمد الروبي ورامز يوسف، وتوزيع أسامة الهندي.
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