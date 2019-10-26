أحمد الروبي "لم أخشى من مقارنة سقفة ب3 دقات"

صرح الفنان الشاب أحمد الروبي للوفد إنه لم يفكر في مقارنة " 3 دقات" بأغنية "سقفة" عند الشروع في كتابة الأغنية، فأغنية 3 دقات ظاهرة ناجحة في حد ذاتها، لذلك أتخذ قرار عدم مقارنة الأغنية ب3 دقات حتى يستطيع كتابة وتلحين "سقفة". مقارنة الأغنية ب3 دقات حتى يستطيع كتابة وتلحين "سقفة". أعرب الروبي أنه قرر تلحين أغنية ذات طابع بسيطة ومبهج وبكلمات معبرة عن الحالة المبهجة لمهرجان Advertisements الجونة وتمني أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور حتى إن لم يكن مثل نجاح 3 دقات. الجونة وتمني أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور حتى إن لم يكن مثل نجاح 3 دقات. الجدير بالذكر إن أغنية " سقفة " تم طرحها في ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، الأغنية من ألحان ، وكلمات أحمد الروبي ورامز يوسف، وتوزيع أسامة الهندي.

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