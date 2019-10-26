تراند اليوم : الموت يفجع الفنانة البحرينية ” زينب العسكري ” ..آخر ظهور لها …؟؟

أثارت الفنانة البحرينية أميرة محمد الجدل حينما قالت إن زينب العسكري هي الفنانة الخليجية رقم واحد لدى جماهير الخليج.

وأعادة أميرة الحديث عن العسكري، فيما أعاد محبو زينب وجمهورها أنها لم تعد كثيرة الظهور، مشيرين إلى أن آخر ظهور لها على أقل تقدير كان يوم فجعت بوفاة شقيقتها.

وكانت الفنانة والكاتبة البحرينية زينب العسكري، كشفت عن وفاة شقيقتها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” معربةً عن حزنها تقول: “اللهم ارحم أختي الغالية فاطمة وعوضها عن كل ألم أصابها في الدنيا”.

تابعت زينب: “فقيدتي أختي لا يقاس رحيلك بأي وجع، لكن معرفتي بأنك في مكان أجمل، تحت رحمة ربّ رحيم تملأ القلب طمأنينة، رغم غصة الفقد”.

وختمت تقول: “اللهم لا تجعل ذكر أختي منقطع، وسخر لها الدعوات كل العمر، اللهم ارحم فقيدتي واغفر لها وارفع درجاتها واجمعني بها يارب في جنتك، وارحم يارب برحمتك جميع موتانا وموتى المسلمين”.