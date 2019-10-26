هل توافق جيني اسبر على تصوير اعلان لانجري وملابس داخلية بمليون دولار؟.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 26 أكتوبر 2019 12:55 مساءً - حلّت الممثلة السورية جيني اسبر ضيفة على على مواطنها الفنان باسم ياخور في برنامج “أكلناها” المذاع على شاشة “لنا” السورية.
وخلال الحلقة توجه باسم ياخور بسؤال الى جيني اسبر ان كانت تقبل تصوير اعلان لانجري وملابس داخلية او اعلان مساحيق تجميل مع رجل عاري تماما على طريقة كيم كاردشيان مقابل مليون دولار.
وقد اكدت جيني اسبر على قيامها بهكذا انواع من الاعلانات قائلة: “اكيد مش حوافق لا هيك ولا هيك طبيعي”.
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