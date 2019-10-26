كتب امير فتحي في السبت 26 أكتوبر 2019 12:55 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” هبة عبد الحكيم ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة أعلنت من خلالها عن وضع صديقتها الفنانة ” مي كساب ” لمولودها الثالث صباح يوم أمس الجمعة .
حيث ظهر في الصورة كلا من هبة عبد الحكيم والفنان ” أوكا ” زوج مي كساب من أمام غرفة مي في المستشفى .. والتي ظهر على بابها مكتوبا إسم ” نوح ” وهو الإسم الذي أطلقته مي وأوكا على طفلهما.
وتفاعل الجمهور على الصورة بشكل كبير مقدمين التهنئة لمي كساب وأوكا والدعاء لتماثلها للشفاء .
يذكر ان لمي كساب واوكا طفلتين وهما ” فريدة ” التي ولدت في نهاية عام 2015 و ” داليدا ” مواليد عام 2018 .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. مي كساب تضع طفلها الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.