انتحار فنان تونسي شهير .. ما السبب ؟

كتب امير فتحي في السبت 26 أكتوبر 2019 12:55 مساءً - شهدت محافظة المهدية التونسية إقدام المطرب التونسي الشعبي ” الشاب سمير ” على الانتحار من خلال شربه لمادة كيماوية تستخدم في إبادة الحشرات .

ويرجع السبب في ذلك وفقا لما جاء في تحقيقات الشرطة إلى خلافات نشبت بينه وبين زوجته .. الأمر الذي أدخله في حالة انهيار عصبي وضغط نفسي شديد لم يتحمله مما دفعه إلى الانتحار وإنهاء حياته .

وعلى الرغم من نقل ” الشاب سمير ” على جناح السرعة إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه إلا أنه فارق الحياة .. و تم نقل الجثة إلى قسم التشريح لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي .

وتسبب هذا الخبر في صدمة شديدة بالوسط الفني التونسي كله لما حدث مع زميلهم وأيضا لمتابعي الفنان الراحل .. وخاصة أن الحادث تم قبل أيام من إطلاق أغنيته الجديدة ” سميت بنتي على مرا نهواها ” .

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