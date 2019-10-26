تطورات قضية نفقة إبنة الفنان ” أحمد الفيشاوي “

كتب امير فتحي في السبت 26 أكتوبر 2019 12:55 مساءً - في تطورات للمشكلة التي أثارت الجدل منذ فترة بين الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” وطليقته ” هند الحناوي ” حول نفقة إبنتهما ” لينا ” والتي تحولت إلى قضية بالمحكمة .

خرج ” يوسف فايز ” محامي الفنان أحمد الفيشاوي بتصريحات لموقع ” إرم نيوز ” معلنا فيها عن وقوع اتفاق بين الطرفين بخصوص النفقة وطريقة دفعها .

مما يعني إغلاق ملف القضية تماما وكذلك حكم الحبس الذي صدر في حق أحمد الفيشاوي منذ شهرين تقريبا .

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما يلزم الفيشاوي بدفع مبلغ قيمته مليون و50 ألف جنيه نظير مصروفات دراسية ونفقات خاصة بإبنته لينا .

Advertisements

وبخصوص ذلك قال المحامي يوسف فايز بأن الإتفاق الذي تم بين أحمد الفيشاوي وهند الحناوي ينص على سداد هذا المبلغ ولكن على 3 دفعات .. الأولى تمت وقت وقوع هذا الإتفاق وتم دفع مبلغا قدره 250 ألف جنيه في الحساب الخاص بإبنته لينا المقيمة في إنجلترا .

وسيتم دفع 400 ألف جنيه كل 3 أشهر لسداد قيمة مبلغ النفقة المتبقي .

وأشار يوسف فايز إلى ان السبب من وراء امتناع الفنان أحمد الفيشاوي عن سداد نفقة ابنته هو عندما قررت طليقته الهروب بالطفلة .. لكنه عاد وقرر إنهاء النفقة بعد الحكم واجب النفاذ ضده إضافة إلى أنه يرغب بالتفرغ لأعماله الفنية المقبلة .