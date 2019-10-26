شاهد.. تمزيق صور خامنئي وسط كربلاء!

كتب امير فتحي في السبت 26 أكتوبر 2019 12:55 مساءً - تداول ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد تمزيق صورة للمرشد الاعلى للجمهورية الايراني علي خامنئي.

ويظهر في الفيديو العشرات من المتظاهرين الذي كانوا يهتفون ضد ايران ويمزقون صورة كبيرة لخامنئي.

يذكر أنه قتل، امس الجمعة، 30 شخصا خلال قمع السلطات الأمنية للاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها بغداد ومحافظات العراق الجنوبية وفقا للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.