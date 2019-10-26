نادين نسيب نجيم تطلق صرخة: “طلقونا أو كونوا معنا”

متابعة بتجـــــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم دعمها للحراك الشعبي الذي تشهده مختلف المناطق اللبنانية منذ عشرةأيام. وأطلقت نادين صرخة لكل الذين حاولوا تشويه مطالب الثورة السامية وكتبت عبر حسابها على موقع “تويتر“: “‏بدي العلم اللبناني مطبوع عوجهي ما بدي الدم ينزل ع وجهي ⁧‫طلقونا‬⁩ او حاربوا الفساد وكونوا معنا مش ضدنا ⁧‫لبنان ينتفض‬⁩ ⁧‫ثورة لبنان‬⁩”. تغريدة نادين نسيب نجيم لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي أيّد صرختها. تجدر الإشارة إلى أن نادين نسيب نجيم كانت من أوّل الفنانين الذين نزلوا إلى ساحات ومحافظات لبنان على امتداد الوطن، مطالبين بحقوقتضمن لهم ولأولادهم مستقبلًا جيدًا في وطنهم.

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