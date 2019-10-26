نداء شرارة تروي حكايتها بإحساس وإبداع

بعد سلسلة تغريدات ومنشورات على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت أخيرًا الفنانة الاردنية، نجمة برنامج “ذا فويس” نداء شرارة، عن أغنيتها الجديدة التي جاءت بعنوان “حكايتي”.

“حكايتي” من كلمات الشاعر المبدع نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جان ماري رياشي، وقد طُرحت باللهجة اللبنانية حيث تميّزت نداء في تأديتها بإحساس مرهف وصل الى كل من استمع إليها.

الأغنية تلامس كل شخص مرّ بقصص وحكايات معيّنة في حياته، عاطفية واجتماعية وغيرها، منها السهل ومنها الصعب، وحاول رغم كل شيء تخطي الصعوبات وإكمال الطريق.

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وتقول كلمات الاغنية: “مشوار الحياة.. مليانة حكايات.. وكل منا فيه بحكايته دمعات وضحكات.. وبنمشي ع دروب.. بنتلاقي بقلوب.. بنحب بنعشق بندوب.. وبندم أوقات“، وتتابع: “وحكايتي حكاية دني حكايتي يا ملوني طلعات ونزلات ها الدنيا حكايات“.

الاغنية لاقت انتشارًا بعد ساعات قليلة من طرحها على يوتيوب، حيث تمكنت من تحقيق نسبة مشاهدة عالية.

يذكر ان هذه الاغنية جاءت بعد النجاح الذي حققته اغنية “حبيتك بالتلاتة” التي طرحتها نداء مؤخرا، ونالت نسبة مشاهدة عالية على يوتيوب.