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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الإعلامي السعودي علي العلياني بدأ يُقيّم أعضاء لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج ذا فويس بعد انتهاء مرحلة «الصوت وبس»، ورأى أن الفنانة الإماراتية أحلام هي إضافة للبرنامج وتنحاز للفن فقط دون أي اعتبارات أخرى، بينما اعتبر النجم اللبناني راغب علامة لا يملك أدواتًا فنية لتقييم المشتركين.
وقال العلياني في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "في كل مرة أشاهد mbcthevoice أتأكد من أن الفنانة الكبيرة أحلام أنقذت أصوات المواهب العربية انحيازًا للفن فقط..أحلام إضافة للبرنامج بكل تفاصيلها.. أما راغب علامة بدأت أشعر أنه مفروض علينا مع أنه لا يملك أبسط الأدوات الفنية حتى يقيّم مشتركين أفضل منه فنيًا بمراحل".
وكانت أحلام في إحدى الحلقات قد اختارت المتسابق المصري أحمد رجب بعد غنائه "عدوية" للفنان الراحل محمد رشدي، وكانت الفنانة الوحيدة التي تلف له مقعدها في اللحظات الأخيرة وتلاحظ أن راغب علامة لم يعره اهتمامًا، لينضم المتسابق لفريق أحلام ويستكمل معها المراحل المقبلة من البرنامج.
يذكر أن أحلام وراغب علامة كانا دخلا في خلاف حاد خلال وجودهما معًا في لجنة تحكيم برنامج أراب آيدول، حتى بعد انسحاب راغب من البرنامج ظلت التصريحات النارية بينهما لفترة.
وكان علامة أكد في لقاء تلفزيوني سابق، أنه وافق على المشاركة في الموسم الخامس من "ذا فويس"، ولم يتردد بسبب وجود أحلام، وأوضح أن الخلاف بينه وبين أحلام لم يكن شخصيًا كما تصوره البعض، بل كان خلافًا في العمل بسبب آراء كل واحد منهما في المتسابقين، لكن علاقتهما الشخصية جيدة وهو يكن لها كل الود والاحترام.
ويشارك أحلام وراغب علامة التحكيم في الموسم الخامس من "ذا فويس"، والذي انطلق في الـ 21 من سبتمبر الماضي، بجوار كل من المطرب المصري محمد حماقي، والمطربة المغربية سميرة سعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر علي العلياني يمدح اختيارات أحلام في "ذا فويس" ويهاجم راغب علامة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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