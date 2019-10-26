ميغان ماركل وملكة إسبانيا بالتنورة نفسها خلال 24 ساعة فقط.. كم سعرها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن عضوات العائلات الملكية يتشاركن الذوق نفسه عندما يتعلق الأمر بالأزياء الرسمية، فبعد أن ظهرت الملكة الإسبانية دونا ليتيزيا يوم الخميس بإطلالة مكونة من تنورة قلم الرصاص الجلدية وبلوزة بيضاء، قررت دوقة ساسكس ميغان ماركل ارتداء التنورة نفسها الجلدية مع تغيير القميص العلوي في اليوم التالي.

وارتدت الملكة التنورة الجلدية باللون الأحمر الماروني أو ما يُعرف بالكستنائي من توقيع هيوغو بوس مع بلوزة بيضاء أنثوية ذات أكمام منتفخة مطرزة من كارولينا هيريرا، وأكملت إطلالتها بحذاء ستيليتو وحقيبة يد باللون عينه، فبدت أنيقة وجميلة وذلك أثناء تواجدها في كوريا الجنوبية.

وبعد 24 ساعة فقط، ارتدت دوقة ساسكس التنورة نفسها بالظل نفسه أثناء تواجدها في قصر ويندسور في بريطانيا برفقة الأمير هاري، لحضور اجتماع مائدة مستديرة حول موضوع المساواة بين الرجل والمرأة، ونسقتها مع سترة بلون الغارنيت بياقة على شكل V، وأكملت دوقة ساسكس مظهرها بحذاء ستيليتو بلون الغارنيت من توقيع سارة فلينت وأقراط صغيرة وناعمة وبعض الخواتم.

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ويبلغ سعر التنورة التي ارتدتها السيدتان 399 يورو أي ما يقارب الـ 450 دولارًا أمريكيًا، وهذه ليست المرّة الأولى التي ترتدي فيها ميغان ماركل هذه التنورة من هيوغو بوس؛ إذ سبق وأن اعتمدتها في عام 2018 وذلك خلال قيامها بزيارة خاصة إلى ساسكس حيث اختارتها باللون الأخضر الداكن ونسقتها مع قميص كلاسيكي بظل مختلف من الأخضر.

وبارتداء العضوتين الملكيتين لهذه التنورة الجلدية باللون نفسه، من المتوقع أن يصبح هذا الظل من أكثر ظلال الألوان شعبية هذا الخريف.