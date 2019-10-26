شاهد نشيد الصم والبكم لثورة لبنان







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يجمع شاب وصبية من لبنان يخاطب مجتمع الصم والبكم في لبنان مرفق بترجمة نصية. حبيب وكارول كتبوا وصوروا ونشروا نشيداً للصم والبكم، ليكون صوتهم وليسجل حضورهم في ثورة لبنان. يذكر أن الفيديو سجل حتى الآن حوالى 23 الف مشاهدة رغم نشره على حساب حبيب الشخصي على الفيسبوك.

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