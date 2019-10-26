إليسا: عيب تقولو مظاهرات ممولة ... ولكن!

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: ردت الفنانة اللبنانية إليسا على اتهام المظاهرات اللبنانية بأنها ممولة من الخارج ومشبوهة، حيث غردت عبر حسابها الخاص على تويتر قائلة:
"عيب تقولو مظاهرات ممولة. عيب تقولو مظاهرات مدعومة من الخارج. عيب تقولو مظاهرات مشبوهة. شيلو عنكن عباءات الأحزاب بقا. إنتو ما بتجوعو؟ مش عايشين وشايفين مشاكل هالبلد؟".
اليسا فنانة تتميز بالوعي السياسي، في السابق كانت آراؤها مصبوغة بلون حزبي تعلنه صراحة وتدافع عنه، لكنها اليوم في مجمل تصريحاتها خلعت عنها تلك الصبغة لترتدي ثوب الثورة.
والسؤال هنا هل تتبنى فعلاً شعار #كلن_يعني_كلن ... أم لا؟
وفي الوقت الذي نرى فيه نجوم التمثيل في الصفوف الأولى منذ أول يوم للثورة، لا نملك إلا أن نتساءل لم تبقى وزملاؤها من مغنين ومغنيات الصف الأول في لبنان بعيدين عن الساحات ويكتفون بالتغريد من راحة منازلهم؟
هل يدرك مشاهير لبنان أن وجودهم في الساحات اليوم ضرورة ليكونوا درعاً للمواطنين، وليعطوا زخماً أقوى للحراك الشعبي؟
البعض علق بالقول الممثل لا ينتظر مهرجانات ليغني فيها ومعروف من ينظم مهرجانات لبنان المناطقية...
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