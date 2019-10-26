نورغول يشلشاي تغرد مشيدة بالثورة اللبنانية

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: علّقت الممثلة التركية الشهيرة نورغول يشلشاي، بطلة الموسم الثاني من المسلسل التاريخي "السلطانة قسم"، على الثورة في لبنان رغم أنّها لم تزر بيروت قط.
حيث نشرت مشاهد من التظاهرات في ساحة الشهداء، وغازلت بيروت بالقول "ما هذه الموسيقى الجميلة، ما هذه الثورة الجميلة. يا له من شعب جميل... بيروت الجميلة، أمنيتي ألا تغيب الموسيقى عن بيروت".
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