فن ومشاهير

نورغول يشلشاي تغرد مشيدة بالثورة اللبنانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements




اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: علّقت الممثلة التركية الشهيرة نورغول يشلشاي، بطلة الموسم الثاني من المسلسل التاريخي "السلطانة قسم"، على الثورة في لبنان رغم أنّها لم تزر بيروت قط.

حيث نشرت مشاهد من التظاهرات في ساحة الشهداء، وغازلت بيروت بالقول "ما هذه الموسيقى الجميلة، ما هذه الثورة الجميلة. يا له من شعب جميل... بيروت الجميلة، أمنيتي ألا تغيب الموسيقى عن بيروت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نورغول يشلشاي تغرد مشيدة بالثورة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا