شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يعقد جلسات عمل مع مخرجة "مش أنا " لاختيار الممثلين وموعد التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد النجم تامر حسنى جلسات عمل مكثفة مع مخرجة فيلمه "مش أنا" سارة وفيق، من أجل الاستقرارعلى الشكل النهائي للعمل، واختيار الممثلين وموعد انطلاق التصوير، حيث بدأت الشركة المنتجة بالفعل في التحدث مع بعض الممثلين، وارسال السيناريولهم، من أجل التعاقد معهم، وخلال الأيام المقبلة سيتم الكشف عن تعاقد الشخصيات الرئيسية للمشاركة فى الفيلم.

فيلم "مش أنا" يعد التعاون الأول بين تامر حسنى والمخرجة سارة وفيق، حيث يقدمها تامر فى السينما بشكل جديد مختلف ويراهن عليها بقوة ، خاصة سارة قدمت أكثر من عمل فني من قبل . الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، ومن إنتاج T H برودكشن وسينرجى فيلمز .

وينتظرحسنى عرض فيلمه " الفلوس" المقرر طرحه بدور العرض يوم 3 ينايرالمقبل، ويشارك فى بطولته زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وظهورعدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.

ومن المقرر أن يطرح تامر حسنى خلال الأيام المقبلة كليب أغنية "لولاك حبيبى" التي تم تصويرها علي طريقة الفيديو كليب، الذى يقدم من خلالها المخرج أحمد المصري نجل الفنان ماجد المصري، والكليب حاليا في مرحلة المونتاج والجرافيكس.