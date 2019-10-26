متابعة بتجــــــــــــرد: كشف النجم التركي جان يامان انه سيذهب في الفترة المقبلة إلى اسبانيا من أجل لقاء جمهوره الكبير هناك، وأضاف أنه يتلقى العديد من الطلبات للذهاب إلى “إسرائيل”، إلا أنه متردد في ذلك، قائلا: “هناك الكثير من الطلبات كي أذهب الى اسرائيل، لكن الذين يذهبون الى هناك يتلقون ردود فعل سلبية.. لذلك أنا متردد”.
وبالطبع فإن ذهب يامان الى “إسرائيل” سيتلقى عددًا كبيرًا من الإنتقادات من قبل ملايين المواطنين العرب.
الجدير ذكره أن جان يامان اشتهر بمسلسل “الطائر المبكر”، وشاركته البطولة فيه النجمة التركية ديميت أوزديمير.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يزور جان يامان إسرائيل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.