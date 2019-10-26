هل يزور جان يامان إسرائيل؟

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف النجم التركي ​جان يامان​ انه سيذهب في الفترة المقبلة إلى اسبانيا من أجل لقاء جمهوره الكبير هناك، وأضاف أنه يتلقى العديد من الطلبات للذهاب إلى “إسرائيل”، إلا أنه متردد في ذلك، قائلا: “هناك الكثير من الطلبات كي أذهب الى اسرائيل، لكن الذين يذهبون الى هناك يتلقون ردود فعل سلبية.. لذلك أنا متردد”.

وبالطبع فإن ذهب يامان الى “إسرائيل” سيتلقى عددًا كبيرًا من الإنتقادات من قبل ملايين المواطنين العرب.

الجدير ذكره أن جان يامان اشتهر بمسلسل “الطائر المبكر”، وشاركته البطولة فيه النجمة التركية ديميت أوزديمير.