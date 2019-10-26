مي كساب ترزق بمولودها الثالث.. هذا جنسه واسمه

متابعة بتجـــــــــــــرد: استقبلت الفنانة المصرية ​مي كساب​، صباح اليوم الجمعة 25 تشرين الاول/أكتوبر، مولودها الثالث.

اما اعلان الخبر جاء عن طريق صديقتها الفنانة هبة عبدالحكيم، عبر حسابها الشخصي على احد مواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت صورة من أمام غرفة مي بالمستشفى الى جانب زوج مي الفنان”أوكا”.

وظهر في الصورة ايضا باب الغرفة الذي كتب عليه اسم اطفل الفنانين وهو Noah اي نوح باللغة العربية.

يذكر ان لمي كساب واوكا طفلتين وهما “فريدة” و “داليدا”، وابنهما “نوح” هو الصبي الاول في عائلتهما الصغيرة.