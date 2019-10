كاميرات الباباراتزي ترصد ​ليوناردو دي كابريو في ظهور نادر مع والده – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صورًا للنجم ​ليوناردو دي كابريو​ في كاليفورنيا يوم أمس في بيفرلي هيلز.

وكان ليوناردو البالغ من العمر 44 عامًا برقة والده جورج وأحد أصدقائه.

ليوناردو دي كابريو كان قد قام في اليوم نفسه بجولة تسوق، برفقة حبيبته العارضة كاميلا موروني وهي أرجنتينية وتبلغ من العمر 22 عاماً.

وكانت قد كشفت وسائل الإعلام العالمية أن ليوناردو دي كابريو و​براد بيت​ لن يتنافسا على جائزة الأوسكار لعام 2020، حيث أن النجمين الذين تشاركا فى بطولة فيلم Once Upon a Time in Hollywood تم ترشيح ليوناردو بينهما لجائزة أفضل ممثل بينما تم ترشيح براد بينهما لجائزة الأوسكار عن دور أفضل ممثل مساعد.