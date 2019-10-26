إطلاق سراح الممثلة فيليسيتي هافمان بعد 11 يوما في السجن

أُطلِق سراح الممثلة الأمريكية فيليسيتي هافمان، الجمعة، بعدما أمضت 11 يوماً في السجن؛ لإدانتها بدفع 15 ألف دولار لتزوير امتحانات دخول ابنتها الكبرى إلى الجامعة، في إطار فضيحة فساد واسعة.



وبدأت هافمان (56 عاماً) تنفيذ عقوبتها في السجن الإصلاحي الفيدرالي في دبلن على مسافة 55 كيلومتراً شرق سان فرانسيسكو في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وكان من المقرر أن يطلق سراحها الأحد.

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وقال ناطق باسم مكتب السجون إنه تمّ إطلاق سراح نجمة مسلسل "ديسبريت هاوس وايفز" و"أميريكان كرايم" قبل إنهائها العقوبة بموجب قواعد تسمح بإطلاق السجناء قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وهذه الممثلة المرشحة لجائزة "أوسكار"، هي الأولى من بين نحو 30 من الأهالي المتهمين في إطار هذه القضية، التي دفع أولياء الأمور فيها رشاوى لمساعدة أولادهم على دخول جامعات أمريكية عريقة.

وأثيرت هذه الفضيحة في مارس/آذار بعدما اعترف الشخص الرئيسي في عملية الاحتيال وليام ريك سينجر، الذي تقول السلطات إنّه تقاضى نحو 25 مليون دولار في مقابل تقديم رشاوى لمدربين ومسؤولين في جامعات، بأنه مذنب وهو يتعاون مع السلطات.

ومن الجامعات التي استهدفت خلال هذا الاحتيال "يال" و"ستانفورد" و"كاليفورنيا" و"جورجتاون".