"انت أكيد المصري".. دويتو عمر خيرت ولطيفة فى العاصمة الإدارية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم الموسيقار المصري عمر خيرت والفنانة التونسية لطيفة، حفلا مساء الجمعة، بالعاصمة الإدارية بمصر، بمناسبة مرور عامين على افتتاح منتجع "الماسة كابيتال".

وقدم خيرت العديد من أعماله الموسيقية مثل "إعدام ميت، ليلة القبض على فاطمة، البخيل وأنا، عارفة، فيها حاجة حلوة، مافيا، غواي".





وشاركت الفنانة لطيفة الموسيقار عمر خيرت بأغنية "انت أكيد المصري" وغيرها من الأعمال، ووجهت تحية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولرجال القوات المسلحة وكل القائمين على الحفل.





وشهد الحفل حضور عدد من الوزراء وشخصيات عامة مثل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، والدكتور خالد العناني وزير الآثار المصري، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة الأسبق، وكذلك الفنان خالد زكي، والفنانة فيفي عبده.

يذكر أن الاحتفال تضمن فقرات غنائية وترفيهية.

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