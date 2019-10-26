هكذا دعمت كيم كردشيان زوجها على مواقع التواصل

Oct 26, 2019
رصدت عدسات الكاميرات مغني الراب كانييه ويست برفقة زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان وهما يستمتعان بوقتهما في مدينة نيويورك وذلك بعد طرح “ويست” ألبومه التاسع الجديد، بعنوان Jesus Is King، على منصات الموسيقي الإلكترونية.
الألبوم يضم العديد من الأغاني المتعلقة بالكتاب المقدس “الانجيل”. كما تعاون مع سينمات IMAX من أجل عرض فيلمه الجديد الذي يحمل نفس أسم الألبوم خلال الايام المقبلة، والذي تدور أحداثه في صحراء أريزونا المرسومة وفي الخلفية أغاني الألبوم الجديد.
وكانت كيم كردشيان قد نشرت صورة لها على حسابها على انستغرام تجمعها مع اولادها. وأرفقتها بتعليق يدعم ألبوم زوجها. وكتبت: “Jesus Is King”.
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