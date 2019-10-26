مساري يتفاعل مع الثورة اللبنانية ويغني "أنا اللي قلبي انكسر"







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تضامناً مع الشارع اللبناني المنتفض ... أطلق النجم اللبناني العالميّ مساري أغنيةً جديدة تحمل عنوان "قلبي انكسر" ، من كلماته وألحانه. وكان الفنان الشاب قد توجّه إلى اللبنانيّين عبر صفحته الخاصّة على "إنستغرام" مشيداً بروحهم الوطنيّة وإندفاعهم ووحدتهم."

مساري الذي هاجر وهو طفل نتيجة الحرب الأهلية في لبنان، بكى أثناء تسجيل أغنيته في الإستديو قائلاً: "سامحوني إن لم أضبط مشاعري، لكنّني حزين لرؤية شعبي يتألّم. فنحن نستحقّ الأفضل".



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