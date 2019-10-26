شكرا لقرائتكم خبر عن " ما وراء الطبيعة " مسلسل من 6 حلقات بطولة هبة مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض الفنانة هبة مجدى تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل يحمل اسم "ما وراء الطبيعة" مع المخرج عمرو سلامة، حيث يقدم فى 6 حلقات مدة كل حلقة 60 دقيقة، على أن يتم تقديمه فى أكثر من موسم للعرض على احدى المنصات الرقمية العالمية فى الشرق الأوسط.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" تعتمد قصته على الساسبنس والرعب ولكن بشكل مختلف عن النوعية التى تقدم فى المسلسلات خلال الفترة الماضية، ويجرى القائمون عليه اختيار بطل العمل وباقي الفنانين المشاركين في بطولته قبل بدء التصوير فى الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر المقبل.



هبة مجدى

وتستعد هبة مجدى حالياً لتصوير دورها فى مسلسل "الأخ الكبير" من 45 حلقة مع محمد رجب وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، كما تسافر يوم 4 نوفمبر المقبل إلى السعودية للمشاركة فى عرض مسرحية "الملك لير" أربعة ليالى فى موسم الرياض، وذلك فى رحلة المسرحية الثانية بالمملكة بعد عرضها فى موسم جده.

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وكان آخر اعمال هبة مجدى حكاية "براد شاى" من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد سلامة وعرض العمل على قناة on e ومنصة watch it الرقمية إضافة إلى العرض على احدى القنوات العربية، وشارك فى بطولة الحكاية هانى عادل وعبير صبرى وطونى ماهر ومى فخرى.