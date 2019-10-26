عمرو عبدالجليل يعلن انضمامه لمسلسل يوسف الشريف الجديد.. وخالد الصاوي يهنئه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف الفنان عمرو عبدالجليل عن مشاركته في مسلسل النهاية، مع الفنان يوسف الشريف.

وكتب عبدالجليل: "مسلسل النهاية رمضان 2020 مع يوسف الشريف، إن شاء الله".

وهنأ الفنان خالد الصاوي صديقه قائلا: "مبروك يا حكمدار"، ليرد عليه عبدالجليل: "حبيبي يا عالمي".

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وكان عمرو سمير عاطف، مؤلف المسلسل، قد صرح لبرنامج ""the insider: "منذ ثلاث سنوات ونحن كنا على اتفاق بعمل مسلسل النهاية، فبعد النجاح الذي حققه مسلسل كفر دلهاب تحمسنا للغاية وقمنا بعمل فيلم بني آدم، ولكن السبب الذي أدى إلى عدم إلحاق المسلسل بالسباق الرمضاني الماضي هو عدم وجود الوقت الكافي، وذلك لأن العمل يتطلب العديد من التحضيرات، بالإضافة إلى أنه يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرًا، فهو ينتمي لأعمال الخيال العلمي".

ويعود يوسف الشريف بمسلسل "النهاية"، من إخراج ياسر سامي، إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب".