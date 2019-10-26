بعد إنجابها.. صلاح عبدالله يهنئ مي كساب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
هنأ الفنان صلاح عبدالله، الفنانة مي كساب بعد إنجابها ابنها "نوح".
وكتب صلاح عبدالله: "مليون مبروووووووك يا روحي، وحمد لله على سلامتك يا ميوية".
وكانت الفنانة مي كساب قد وجهت الشكر لكل من هنأها بقدوم مولودها الثالث، الذي وضعته صباح أمس الجمعة، بأحد المستشفيات.
وكتبت مي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، نوح محمد صلاح الشريف، وصل بالسلامة شكرا لكل حد دعالي ربنا يرزق كل مشتاق".
جدير بالذكر أن مي كساب متزوجة من مطرب المهرجانات "أوكا"، ولديهما ابنتين هما "فريدة"، "داليدا".
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