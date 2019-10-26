تراند اليوم : ابنة ممثل مصري راحل في رسالة مؤثرة: مصدومة من هؤلاء الناس...

أحيت ابنة الممثل المصري أحمد راتب، ذكرى والدها الذي توفي قبل 3 سنوات، مشيدة بدوره كأب يحب أسرته، وفنان محب لعمله حتى لو اقتضى الغياب عنهم لفترات طويلة.

وكتبت لمياء راتب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أفنيت عمرك و إستهلكت صحتك من أجل عشقك و شغفك ومتعتك ❤️ تصدق يا بابا ان لحد دلوقتي في ناس فاكرة ان شغلك كان سهل، انه كان هزار و لعب".

وأضافت: "ميعرفوش إننا كان ممكن نقعد يومين منشوفكش من غير ما تكون مسافر لأنك كنت بتصور ١٨ ساعة متواصلة، ميعرفوش انك كنت بتقف على المسرح و درجة حرارتك ٤٠،ميعروفش انك كان ممكن تنام ربع ساعه ف كرافان ف التصوير لحد لما المشهد يجهز، أو تقعد تستنى ٣ ساعات عشان يظبطوا إضاءة مشهد هياخد ف تصويره ساعتين و هيظهر على الشاشة ٣ دقايق، ميعرفوش انك كنت بتلبس صوف ف أغسطس و بتنزل البحر ف يناير".

وتابعت: "ميعرفوش ان مناخيرك اتكسرت ف تصوير مشهد و اثرت على حياتك كلها، ميعرفوش انك كنت بتحترم المخرج و تسمع كلامه و تقول له يا أستاذ حتى لو أصغر منك بعشرين سنة ❤️".

وقالت ابنة الممثل الراحل: "أنا فخورة قوي إني بنتك، أنا عمري ما هنسى تعبك و شقاك اللي كبرت عليهم، انا عمري ما هنسى انك كنت احن أب و إنسان ف الدنيا ربنا انعم عليك انك تربي بناتك التلاتة و تجوزهم و تشوف ولادهم، و بعت لك حج بيته لحد عندك (هدية من شركة السياحة لكل كاست مسلسل ام كلثوم)".

وختمت: "لو مكنتش ف الجنة بكل اللي فات دة، فا انت ف الجنة بقلبك السليم الطيب بحبك قوي و هفضل ادعي لك لحد لما اجيلك".