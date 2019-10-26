مهرجان الدار البيضاء يمنح أحمد الفيشاوي جائزة أحسن ممثل عن يوم وليلة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 10:39 صباحاً - حصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "يوم وليلة" من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، وعن نفس الفيلم حصلت الفنانة حنان مطاوع على شهادة تقدير خاصة، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة للمغربية فاطمة الزهراء بن ناصر عن فيلم "لعزيزة" وأفضل اخراج للمخرجة التونسية نجوى سلامة عن فيلم "سامحني" وجائزة أفضل فيلم ذهبت للفيلم العراقي اللبناني "يارا".

وفاز الفيلم السينمائي اليمني "عشر ايام قبل الزفة" بجائزة أفضل سيناريو للثنائي عمرو جمال ومازن رفعت، وحصلت النجمة سالي حمادة على تنويه خاص من لجنة التحكيم عن دورها في الفيلم، وتكونت لجنة التحكيم من النجم المصري فتحي عبد الوهاب والمخرج المغربي محمد التعازي والناقد الكويتي عبد الستار ناجي المخرج العراقي قاسم حول والممثلة التونسية سهير بن عمارة.

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كما نال الفيلم القصير "جوري" الجائزة الكبرى لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، ومنحت جائزة أحسن سيناريو إلى الفيلم القصير "الحبل السري".

فيلم "يوم وليلة" يشارك في بطولته كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبد الله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.