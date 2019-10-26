رغم علاقتها العاطفية مع حسن جميل .. “ريهانا” تفاجئ الجميع بهذا التصرف تجاه حبيبها الكندي...

حرصت ريهانا على حضور عيد ميلاد حبيبها السابق المغني الكندي دريك، في أحد الملاهي الليلية في لوس أنجلوس. وحسب مجلة “كوزمبليتان”، لم تَكُفْ ريهانا عن التحدث والتسامر مع دريك طوال الحفل؛ ما يعني عودة علاقة الصداقة بينهما مرة أخرى، بالرغم من تصريحاتها بعد الانفصال لمجلة فوغ، بأنهما لن يكونا صديقين بعد الآن. ووفقا لموقع E! News، مكثت ريهانا في الحفل لساعات طويلة، ورافقت دريك على الطاولة نفسها، وتجاذبا أطراف الحديث الممتزج بالضحكات المستمرة، وكان واضحًا عليهما الاستمتاع معًا بهذه اللحظات الذهبية.

وأفاد “الموقع” ليس من المتوقع عودة الاثنين لعلاقتهما الرومانسية من جديد، فريهانا لا تزال مع حبيبها رجل الأعمال السعودي حسن جميل وربما تستعد للزواج منه في القريب العاجل. يذكر أن علاقة دريك وريهانا لم تنته بالمشاكل أو الصراعات، وصرحت ريهانا العام الماضي بعد انفصالهما حيث قالت: “ربما لم نعد صديقين ولكننا لسنا أعداءً، وستظل علاقتنا متزنة؛ فالانفصال اختيارنا سويًا وليس فرضًا علينا”.