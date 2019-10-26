الأربعاء.. محمود شافعي ضيفًا بجامعة إعلام السويس

تنظم كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس ورشة عمل لطلاب الكلية، تدور محاورها حول "الاتجاهات الحديثة للعلاقات العامة"، يحاضر فيها المستشار محمود شافعي مؤسس مبادرة العلاقات العامة للجميع، ومؤلف كتاب المهارات الاتصالية

والإعلامية لممارسي العلاقات العامة.

يأتي ذلك في إطار الجهود والتعاون المشترك بين د. وسام نصر عميد الكلية، و د. عبدالرحمن رئيس قسم الاتصالات التسويقية المتكاملة، وحرصهما

الدائم على استضافة النماذج الرائدة، والتي حققت إنجازات في المجالات كافة، وذلك للارتقاء بمستوى الطلاب وزيادة خبراتهم ووعيهم بالحياة العملية بعد التخرج.

ومن المقرر أن تفتتح الورشة في العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء المقبل، الموافق 30 أكتوبر، بقاعة 6 بمقر الكلية بالسويس.