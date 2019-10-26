محمد صبري يرشح حلا شيحة في أولى تجاربه الدرامية

يعكف الروائي والسيناريست محمد صبري على تحويل روايته " فيروز " لسيناريو فني لكي يخوض بها أولى تجاربه الدرامية. كشف صبري عن أولى ترشيحات فريق العمل لتكون الفنانة حلا شيحة هي أول المرشحات للقيام بالبطولة النسائية، معربا عن حبه الشديد لحلا شيحة واحترامه لفنها مما جعله يرشحها وبقوة للقيام بالبطولة النسائية. النسائية، معربا عن حبه الشديد لحلا شيحة واحترامه لفنها مما جعله يرشحها وبقوة للقيام بالبطولة النسائية. Advertisements في سياق منفصل يعمل صبري على الانتهاء من كتابة أحدث اصداراته الروائية والتى تحمل أسم " العوض ". الروائية والتى تحمل أسم " العوض ". الجدير بالذكر إن رواية " فيروز " صدرت عن دار دون للنشر والتوزيع وقد شاركت في معرض الكتاب الماضي، وحصل على إشادة الجمهور كما حصدت نسب مبيعات ضخمة. تدور أحداث الرواية عن تجربة حب تقابل العديد من المشاكل والأزمات.

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