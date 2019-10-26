أوّل ردّ من زوجة جاستن بيبر على اتّهامها بتهديد سيلينا غوميز بالقتل

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت المغنية الأميركية سيلينا غوميز، أغنية جديدة بعنوان Lose you to love me، وهي الأغنية الأولى من ألبومها الجديد الذي تحضر له بعد أربع سنوات من الغياب بعد ألبومها الأخير Revival عام 2015.

وأثارت الأغنية جدلًا واسعًا منذ طرحها إذ شكك متابعوها أن الأمر له صلة بحبيبها السابق جاستن بيبر Justin Bieber، الذي تزوج منذ عدة أسابيع من هايلي بلدوين.

ومع ازدياد الشائعات والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قررت بالدوين الردّ على تلك الشائعات المنتشرة بإصرارها على إفساد نجاح أغنية سيلينا، التي ألمحت فيها لحياتها العاطفية التي عاشتها مع جاستن زوج بالدوين الحالي.

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ونفت هايلي بالدوين البالغة من العمر 22 عاماً، ما يتردد وقالت: “تلك شائعات لا أساس لها من الصحة”، وبدأت المحادثات بعدما نشرت “بالدوين” عبر خاصية القصص المصورة Story، صورة لمقطع من أغنية I will kill you “سأقتلك”، التي تغنيها “سمر والكر”، وقد نشرتها عقب إصدار أغنية سيلينا الجديدة، فربطها الجمهور بأنّها توجه لها رسالة وتهديد بالقتل، وقالت هايلي: “من فضلكم توقفوا عن هذا الهراء.. لا يوجد أي ردّ”.

تسرد سيلينا في الأغنية بعض المقاطع التي تشكك في أن الأغنية لحبيبها السابق بيبر، وأبرزها: “لقد قدمت كل ما لديّ وهم يعلمون جميعًا / لقد رفضتني، والآن تظهر / في غضون شهرين قمت باستبدالنا / أعجبني كان أمرًا سهلاً / جعلني أعتقد أنني استحق ذلك”.