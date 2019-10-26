بحفل كامل العدد.. محمد عبده يشارك في ليلة تكريم الأمير عبد الرحمن بن مساعد

متابعة بتجـــــــــــــرد: بحفل كامل العدد، شارك الفنان السعودي محمد عبده في فعاليات ليلة طربية وشعرية خاصة بالشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد في إطار فعاليات موسم الرياض.

الليلة التي بدأت بتكريم الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، كانت لافتة بحضورها الجماهيري الكثيف، وتواجد 23 الف شخص خارج مسرح أبو بكر سالم لم يجدوا مقاعد لهم، كما تصدر وسم ليلة عبد الرحمن بن مساعد الترند على موقع “تويتر”.

وتم تكريم محمد عبده بإطلاق اسمه على المسرح المغلق في موسم الرياض، وسط ترحيب من رواد مواقع التواصل الذين باركوا هذه الخطوة الطيبة وأثنوا على اللفتة الكريمة تجاه فنان كبير بحجم محمد عبده.

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محمد عبده الذي إختتم هذه الليلة الطربية والشعرية، أطرب الجمهور بباقة من الأغاني التي حملت توقيع الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، من بينها “مذهلة “، و”خجولة” و”ما هو عادي” و”مساء الخير والإحساس والطيبة” و”البرواز” و”أتعبتني الصورة” وإختتم وصلته بأغنية “شبيه الريح”.