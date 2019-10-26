باسم ياخور يلعب دور البطولة في هذا المسلسل.. فما هي التفاصيل؟

متابعة بتجــــــــــــرد: يستعد النجم السوري باسم ياخور لخوض بطولة جديدة في مسيرته التمثيلية، من خلال مسلسل “العربجي”، وهو من تأليف عثمان جحا وإنتاج شركة “غولدن لاين”، ومن المتوقع أن يتولى لإخراجه المخرج سمير حسين.

وقد بدأت المفاوضات مع النجمة السورية كاريس بشار للمشاركة في بطولة عمل البيئة الشامية، الذي من المتوقع أن ينطلق تصويره في دمشق خلال الفترة القريبة المقبلة، بمشاركة عدد آخر من النجوم.

وسيجسد ياخور شخصية العربجي وهي شخصية ذات انعطافات كبيرة تحرّك الأحداث على المستويين الوطني والإنساني.

من جهة أخرى يتابع باسم تصوير مشاهده ببطولة الجزء الثاني من مسلسل “ببساطة”، من تأليف مجموعة من الكتاب وإخراج تامر اسحاق الذي يتصدى لإنتاجه أيضًا، حيث يشاركه عدد كبير من النجوم في بطولة لوحات العمل الذي سيتم عرضه خارج موسم دراما رمضان، فيما سيتابع ياخور تأدية أحد أدوار البطولة في الجزء الثاني من مسلسل “الحرملك” للكاتب سليمان عبد العزيز والمخرج تامر إسحاق، والذي سيجري تصويره في الإمارات العربية المتحدة .