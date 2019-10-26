بعد طلاقها من أحمد فلوكس هنا شيحة: الرجولة أصبحت عملة نادرة

متابعة بتجــــــــــــرد: حلت الفنانة هنا شيحة ضيفة على برنامج “عرب وود” الذي يذاع عبر قناة “روتانا سينما”، وتحدثت خلال اللقاء عن مواصفات زوجها المستقبلي، وقالت: “أتمنى أن يكون رجلاً ويعي تماماً المعنى الحقيقي لكلمة رجل، وأعتقد أن هذا الشيء أصبح نادراً للغاية، ولكن من الممكن أن يوجد”.

وتحدثت أيضًا عن أنها لا تقبل الكذب في حياتها، وأكدت أنها لا تتعامل مع الأشخاص الكاذبين، ومن الممكن أن تتقبل أي شيء سلبي؛ إلا أن تتعامل مع شخص كاذب؛ لأن العلاقة التي تقوم على الكذب لن تستمر تمامًا، وجاءت هذه التصريحات بعد طلاق هنا شيحة من الفنان أحمد فلوكس منذ فترة قريبة.

وشاركت هنا شيحة مؤخرًا في مسلسل “قسمتي ونصيبي”، الذي يعرض حاليًا عبر إحدى الفضائيات، وكانت هنا بطلة القصة الأولى التي حملت اسم “اتفضلوا في الصالون”، الذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم هاني عادل، فراس سعيد، أحمد رفعت، ونانسي صلاح. ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

وقد أثارت هنا شيحة، ضجة كبيرة خلال الفترات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت هي وشقيقتها حلا شيحة في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، وظهرتا بأحد المقاطع وهما تقدمان وصلة رقص اتضح أنها من الأغنية الخاصة بالمهرجان، والتي حملت اسم “سقفة”، وشارك بها مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم أبو وتامر حبيب، وأحمد داود وزوجته، وعلا رشدي وغيرهم من نجوم الفن.