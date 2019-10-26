آخر مستجدات اللقاء الدرامي المنتظر بين بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: إنشغل مؤخراً محبي الدراما التركية بخبر عودة بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ بمسلسل جديد بعد مرور سنوات على نجاحهم الكبير بمسلسل “العشق الممنوع”.

ومما زاد من حماس محبي النجمين مؤخراً كانت السيناريست إيجة يورنيش التي حضرت ندوة بمشاركة بيرين ضمن مهرجان البوسفور السينمائي الدولي وصرحت أن لديها سيناريو جاهز لبيرين وكيفانش للعمل عليه، وهنا إعتقد البعض ان المشروع بينهم قائم فعلاً، ولكن مصادر لموقنا أكدت أن الخبر مجرد تحليلات وليس هناك اي حديث رسمي بين الطرفين على اي عمل جديد يجمعهم قريباً.

من جهة ثانية بيرين سات مستمرة بتصوير مسلسلها الجديد Atiye أو The Gift مع نتفليكس والذي سيكون من ثماني أو عشر حلقات فقط. ويشاركها فيه البطولة محمد جونسور الذي قدم في السابق شخصية الأمير مصطفى بمسلسل حريم السلطان.

وستظهر بيرين بهذا العمل بدور رسامة تتغير حياتها بعد أن تكتشف رموز غريبة لها صلة بماضيها.