التركية نور غول يشلشاي تدعم ثورة لبنان

متابعة بتجـــــــــــرد: أعربت النجمة التركية نور غول يشليشاي بطلة مسلسل “حطام” عن دعمها وإعجابها بالثورة في لبنان وانتفاضة شعبه.

ونشرت الممثلة المحبوبة مقطع فيديو عبر حسابها على “تويتر” من الاعتصامات أمام جامع الأمين في وسط بيروت وكتبت معلقة: “ما هذه الموسيقى الجميلة، يا له من شعب جميل. ما هذه الثورة الجميلة. بيروت الجميلة أمنيتي أن لا تغيب الموسيقى عن بيروت”.

كما نشرت صورة من الاعتصامات في بيروت عبر خاصية الـ”ستوري” على “إنستجرام”، وكتبت: “بيروت دائماً جميلة والآن أكثر جمالاً”.

وتُعتبر نور غول الممثلة التركية الوحيدة التي أعربت عن دعمها لانتفاضة الشعب اللبناني رغم أنها لم تزر لبنان من قبل.