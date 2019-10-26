صدمة في الوسط الفني التونسي بعد انتحار فنان شاب بطريقة مروعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تخلص الفنان التونسي الشعبي الشاب سمير من حياته، بتناوله مادة تستخدم في إبادة الحشرات، ليتسبب في صدمة كبيرة داخل الوسط الفني.
وحسب قناة ”نسمة“ الخاصة فإن الفنان التونسي فور تناوله المادة السامة، تم نقله للمستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة، ووفقًا للمعطيات الأولية يرجع سبب إقدام الفنان الشاب على الانتحار إلى خلافات مع زوجته، ما أدخله في حالة انهيار عصبي.
وتمت معاينة الجثة وتحويلها للمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية؛ لغاية تشريحها ومعرفة الأسباب الحقيقية لواقعة الانتحار التي أثارت صدمة لدى متابعيه.
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