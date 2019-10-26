شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يصور " شريط 6" بحى جاردن سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم خالد الصاوى مشاهده فى فيلم "شريط 6" بحى جاردن سيتى لمدة 3 أيام بدءا من أمس الجمعة، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة تارا عماد وآخرين، وينتقل بعدها الصاوى إلى ديكور آخر.

وتدور قصة الفيلم حول ثلاث أشخاص مدمنين، ويقوم بمعالجتهم الطبيب النفسي وهى شخصية الفنان خالد الصاوي فى العمل، وتتوالي الأحداث فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.

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يشارك في بطولة الفيلم بجانب خالد الصاوي محمد الشرنوبي وخالد أنور، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف على رأسهم نيللى كريم.

يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوي فى السينما مشاركته في موسم عيد الأضحى بـ3 أفلام، الأول ضيف شرف فى "الفيل الأزرق2"، للنجم كريم عبد العزيز إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وشارك أيضاً فى فيلم "ولاد رزق 2"، مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، بأحد الأدوار الرئيسية، بالإضافة إلى فيلم "خيال مآتة"، للنجم أحمد حلمى ومنة شلبى وحسن حسنى للمخرج خالد مرعى.