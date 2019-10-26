شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يستكمل" ملاك" بمنطقة الحزام الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفنان كريم فهمى تصوير مشاهده فى مسلسل "ملاك"، بمنطقة الحزام الأخضر غدا الأحد، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان صبرى فواز وآيتن عامر وآخرين، والعمل مقرر عرضه خلال الموسم الدرامى الشتوى.

تدور أحداث مسلسل "ملاك" فى إطار اجتماعى من خلال قصة طبيب يتسبب فى غلطة غير مقصودة تقلب حياته رأسا على عقب، ويتحول من ملاك إلى شيطان خلال أحداث العمل، ويراهن عليه مؤلفه حسان دهشان ويعتبرها قصة جديدة على الدراما المصرية بحسب تصريحه، وأنتهى بالفعل من كتابة نصف حلقاته.

من ناحية أخرى ينتظر كريم فهمي عرض فيلمه الجديد "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات.