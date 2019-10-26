شاهد.. وصلة رقص لـ منى زكي وانجي علي على أغنية “ملطشة القلوب”

كتب امير فتحي في السبت 26 أكتوبر 2019 08:50 صباحاً - شاركت الإعلامية المصرية إنجي علي، متابعيها بمقطع فيديو جديد ظهرت فيه بصحبة الفنانة منى زكي، في كواليس برنامج “أسرار النجوم” الذي يذاع عبر أثير إذاعة “نجوم إف إم”.
وظهرت منى زكي، في الفيديو الذي نشرته علي، عبر حسابها على انستغرام، وهي ترقص على أنغام أغنية “ملطشة القلوب” الى جانت انجي علي.
يشار إلى أن منى زكي، تنشغل حاليا بتصوير مشاهدها في فيلم “العنكبوت” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، ويتعاون فيه مع المخرج أحمد نادر جلال.
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