محبو “الجوكر” يغزون سلالم برونكس – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: تسببت دقائق معدودة من الفيلم الأمريكي “الجوكر”، في جعل منطقة محددة بحي برونكس من أشهر مناطق الجذب السياحي في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأصبحت السلالم التي تربط بين شارعي شكسبير وأندرسون عند شارع ويست 167 تحمل اسم “سلالم الجوكر”، بفضل المشهد الذي يرقص فيه بطل الفيلم “آرثر فليك”، ويجسد شخصيته الممثل واكين فينيكس بانسجام، عقب تحوله من شخص يتعرض للاضطهاد والتنمر إلى أشهر شرير في عالم المجلات الهزلية “الكوميكس”، بحسب موقع “فالشر” الأمريكي.

ومن يبحث عن السلالم عبر تطبيق “خرائط جوجو” الشهير، يكتشف أن السلالم أصبحت بالفعل مقترنة باسم “الجوكر”.

ونجح مشهد رقص “فينيكس” على السلالم في جذب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قبل 7 أشهر من طرح الفيلم في الصالات السينمائية، وتحديدًا منذ شهر نيسان/أبريل الماضي، عندما تم استخدام اللقطة كأحد الملصقات الدعائية للفيلم المثير للجدل.

وشارك العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تجربتهم عند وصولهم إلى “سلالم الجوكر”، بتقليد رقص “الجوكر” الإيقاعي، احتفالا بتحوله إلى “أمير الجريمة المهرج” الشرير.

فيما اكتفى البعض من زوار السلالم، بالتقاط صور “سيلفي” لهم، ولكن مع احتشاد العديد من محبي “الجوكر” على المكان أصبح الأمر مسببا لضيق سكان نيويورك، الذين يعانون من صعوبة في المرور عبر السلالم.

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وبحسب مجلة “فوربس” الأمريكية، حصدر فيلم “الجوكر”، لقب غير مسبوق في تاريخ السينما العالمية، بعد أن أصبح “أكثر فيلم للكبار فقط تحقيقًا للإيرادات”.

ويعرض فيلم “الجوكر”، من بطولة الممثل الأمريكي واكين فينيكس، ومن إخراج تود فيليبس، رؤية خاصة لشخصية “الجوكر”، أشهر شرير في عالم مجلات “الكوميكس”، وألد أعداء “باتمان”، من خلال سردهم لقصة “آرثر فليك”، وهو مواطن يكافح من أجل شق طريقه في مجتمع مدينة “غوثام”، بالعمل كمهرج أجير في النهار، وذلك أملا منه في أن يكون فنان “ستاند أب كوميدي” في المساء.

ولكن يواجه “آرثر” سلسلة من الضغوطات النفسية والإهانات المتواصلة من جانب المجتمع، تكون السبب في ميلاد “الجوكر”، ذلك الشرير السيكوباتي، الذي يتوج بلقب “أمير الجريمة المهرج”، كما هو مشهور بين قراء الروايات الهزلية.