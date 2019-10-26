تمثال لكلب بوش الأب تكريمًا لوفائه

متابعة بتجـــــــــــرد: بدأ مركزًا أمريكيًا لتدريب كلاب الخدمة لمرافقة قدامى المحاربين الأمريكيين في صنع تمثال لكلب الرئيس الأمريكي الراحل، جورج دبليو بوش، لوضعه في مكتبة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحادي والأربعين.

وكلف مركز VetDogs الأمريكي النحات سوزان باهاري لإنشاء تمثال برونزي للكلب سولي لوضعه في الجناح الشرقي لمكتبة بوش في جامعة “تكساس إيه آند إم”، بحسب موقع “Military Times” الأمريكي. وقال جون ميلر، المشرف على عملية إنشاء التمثال: “العمل الفني سوف يصور سولي بسترة المركز الأمريكي مطبوع عليها (ختم الولايات المتحدة العظيم)، وهو جالس ويمسك لجام في فمه”. الكلب “سولي” رافق الرئيس السابق في الأشهر الستة الأخيرة من حياته قبل وفاة بوش في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن عمر يناهز 94 عامًا. وبعد وفاة بوش، بدأ سولي، كلب الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب، الخدمة في مركز والتر ريد الطبي حيث يساعد معاقين من قدامى المحاربين وكذلك عسكريين حاليين.

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