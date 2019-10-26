مايا دياب تناشد الثوار في لبنان: “قلبي موجوع”

متابعة بتجــــــــــرد: ناشدت النجمة اللبنانية مايا دياب ثوار حركة الشعب في لبنان، وطلبت منهم أن يتمسّكوا بحلمهم للوصول إلى تحقيق مطالبهم.

وتوجهت مايا إلى ثوار تشرين عبر حسابها على موقع “تويتر” وكتبت: “قلبي موجوع ومش عم يرتاح ومش عم نام خايفة على وطني ،خايفة حدا منّا يتعب..ارجوكم ما تتعبوا فرصتنا كل يوم عم تكبر وبعد كل خطاب مدوّر الزوايا عم بتزيد،يا ثوّار الحلم بيكسّرنا قبل ما يتحقّق بس بالآخر بيتحقّق.. إحموا الثورة”.

وكانت مايا قد شاركت​ في المظاهرات التي تعم الأراضي اللبنانية، حيث انضمت الى المحتجين في منطقة جل الديب وطالبت معهم بتغيير النظام الطائفي السائد في البلد.

تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب رافقت المتظاهرين منذ اللحظة الأولى على بدء تحركهم السلمي في وجه الفساد السائد في لبنان، وأطلقت سلسلة من التغريدات عبر حسابها على “تويتر” طالبت فيها بتنحي الطبقة الحاكمة من أجل لبنان أفضل.

واستعانت مايا بكلمة للإمام موسى الصدر جاء فيها: “أنتم أيها السياسيون آفة لبنان وبلاؤه وانجرافه ومرضه وكل مصيبة، إنكم الأزمة، إرحلوا عن لبنان”.