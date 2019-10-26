السقا يؤكد أنه لا يتوقع نجاح أعماله وأنه تربَّى على يد أحمد زكي

يواصل أحمد السقا، تصوير أحداث فيلمه الجديد "العنكبوت"، ويشاركه في بطولته كل من الفنانة منى زكي وظافر العابدين، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ‏ومن إنتاج وليد صبري.‏

وصرح السقا، بأنه يستعد لمسلسل درامي جديد لرمضان 2020، وسيكون من إخراج محمد سامي، ليكون التعاون الثاني بينهم بعد "ولد الغلابة"، ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى، وقال أن السوق الدرامية لرمضان المقبل غير متضحة معالمها بشكل كامل حتى الآن، ولم يعلن المنتجون عن أعمالهم الجديدة.

وكشف السقا، عن رأيه في منافسة محمد رمضان له في السباق الرمضاني الماضي، قائلا: "شئنا أم أبينا محمد رمضان نجم وزميل احترمه بشدة وأحترم عمله ومجهوده، وأي منافسة إيجابية بين الفنانين مشروعة، ولأجل الصالح العام".

وأضاف السقا، خلال حديثه عن نجاح مسلسله الرمضاني "ولد الغلابة"، إنه لم يتوقع نجاح أعماله وكل ما في الأمر أنه يبذل كل طاقته لتقديم عمل متميز متمنياً أن يصل للجمهور بصورة تليق بهم.

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وتحدث السقا، عن الفنان الراحل أحمد زكي، وكيف استفاد بالعمل معه قائلاً: أنا تربية يد أحمد زكي، وهو مدرسة وكان إنساناً أبسط من البساطة، وطموحه هو التمثيل فقط ولا يفرق معه أي شيء آخر.

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