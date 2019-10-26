فن ومشاهير

عطية يدخل المستشفى منذ يومين وينفي مشاركته في التظاهرات

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بيروت ـ فادي سماحه

نفى الفنان اللبناني جوزيف عطية الأنباء التي تحدّثت عن مشاركته، الجمعة بالتظاهرات التي يشهدها لبنان، مؤكدًا أنّ هذه الأنباء غير صحيحة، وذلك بعد أن كان شارك في وقت سابق بالتظاهرات التي تشهدها مدينة طرابلس.

وقال عطية إنه دخل المستشفى منذ يومين لإجراء بعض الفحوص الطبية، فيما طمأن محبيه عبر منشور في "إنستغرام" وقال إنه "أصبح بحالٍ أفضل وسيخرج مساء اليوم بعد قضاء يومين داخل المستشفى.. أي خبر عن تواجدي في الساحات اليوم غير دقيق".

من جهة أخرى، شارك الفنّان جوزيف عطية في الدعوات التي وجّهها البعض في لبنان وتتعلّق بالحاجة إلى مياه الشرب والأطعمة للمُتضرّرين من الحرائق التي نشبت في لبنان.

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