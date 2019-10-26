زكي تؤكد أنها أحست بأن ظهرها انكسر في الفن بعد وفاة أحمد زكي

حلت الفنانة منى زكي، ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر قناة نجوم FM.

واستعادت منى زكي، خلال الحلقة ذكريات عملها مع الفنان الراحل أحمد زكي في فيلمي "اضحك الصورة تطلع حلوة" و"أيام السادات".

وقالت، إن أحمد زكي كان مؤمنا بها في بدايتها ووقف معها وساندها، وأنه كان مثل والدها وانتظرها هو وفريق عمل "اضحك الصورة تطلع حلوة"، لأنها وقتها كانت تعرضت لحادث وأصيب ظهرها وابتعدت عن التمثيل لأشهر.

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وأكدت منى، أن الراحل أحمد زكي، وقف بجانبها بشدة في فيلم "أيام السادات"، وخضعت لاختبارات التمثيل 3 مرات حتى تقنع المخرج محمد خان كي تقوم بشخصية "جيهان السادات".

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من ناحية أخرى، تنشغل منى زكي، هذه الأيام في تصوير فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.

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